Bei der Vorstellung der Studiendaten an zwei Fachkongressen liegt ein Schwerpunkt auf dem Wirkstoff Pelabresib, der bei Myelofibrose eingesetzt wird - einer seltenen Erkrankung des Knochenmarks, bei der die Blutbildung gestört ist. Die Phase-III-Studie Manifest-2 liefert Daten nach 144 Wochen Beobachtungszeit und zeigt laut Novartis anhaltende klinische Wirkungen bei Patienten, die zuvor noch keine bestimmte Wirkstoffklasse erhalten hatten. Es handelt sich dabei um die bislang längste Nachbeobachtung aus einer Kombinationsstudie in dieser Patientengruppe.