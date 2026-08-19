Ebenfalls präsentiert werden neue Analysen zur Blutungsrate des Gerinnungshemmers Abelacimab bei Patienten mit Vorhofflimmern - einer Herzrhythmusstörung - aus der Studie Azalea-Timi 71. Zudem werden Daten zum Entzündungshemmer Pacibekitug bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und hohem Herzrisiko gezeigt.