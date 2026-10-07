Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studien Remodel-1 und Remodel-2 zum Wirkstoff Remibrutinib, die am 23. Oktober präsentiert werden, wie es in einer Mitteilung von Novartis vom Mittwoch hiess. Remibrutinib ist ein oraler BTK-Hemmer, der bei schubförmiger Multipler Sklerose untersucht wird. In den Remodel-Studien wurde Remibrutinib mit dem bereits zugelassenen Wirkstoff Teriflunomid verglichen.