Am ESMO-Kongress präsentierte Novartis neue Daten zur Prostatakrebs-Behandlung Pluvicto. “Für eine Einreichung dieser wichtigen Indikation braucht Novartis einen positiven Trend für das Gesamtüberleben. Wir sind uns nicht sicher, ob nur die bereinigten Daten dafür ausreichen und erwarten mehr Informationen auf der Investorenkonferenz am 24. Oktober, insbesondere Hinweise, wie die unbereinigten Daten aussehen”, schreibt die ZKB in einer ersten Reaktion.