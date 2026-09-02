Mit dieser Vereinbarung sollen für mehrere Novartis-Produkte subkutane Darreichungsformen entwickelt und vermarktet werden. Gemäss der Vereinbarung erhält Novartis mehrere Optionen auf exklusive Rechte zur Entwicklung und Vermarktung entsprechender Produkte mit dem Enzym ALT-B4, wie Alteogen am Mittwoch mitteilte. Die Hybrozyme-Plattform ermögliche mithilfe dieses Enzyms, Biologika von einer intravenösen auf eine subkutane Verabreichung umzustellen.