Mit dieser Vereinbarung sollen für mehrere Novartis-Produkte subkutane Darreichungsformen entwickelt und vermarktet werden. Gemäss der Vereinbarung erhält Novartis mehrere Optionen auf exklusive Rechte zur Entwicklung und Vermarktung entsprechender Produkte mit dem Enzym ALT-B4, wie Alteogen am Mittwoch mitteilte. Die Hybrozyme-Plattform ermögliche mithilfe dieses Enzyms, Biologika von einer intravenösen auf eine subkutane Verabreichung umzustellen.
Sollte Novartis sämtliche Optionen ausüben und würden alle vereinbarten Entwicklungs- und kommerziellen Meilensteine erreicht, könnte Alteogen Zahlungen von insgesamt bis zu 3,223 Milliarden US-Dollar erhalten, so die Meldung. Hinzu kämen Lizenzgebühren auf die Nettoumsätze der im Rahmen der Vereinbarung vermarkteten Produkte.
(AWP)