Das Wachstum des operativen Ergebnisses werde neu im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Bisher hatte die Gesellschaft ein weitgehend stabiles Ergebnis erwartet. Novartis will das Geschäft mit Nachahmermedikamenten, das in punkto Rentabilität dem dominierenden Geschäft mit patentgeschützten Arzneien hinterherhinkt, abspalten und im kommenden Jahr an der Schweizer Börse SIX listen.