Grund für die Streichung von bis zu 130 Stellen ist die geplante Einstellung der dortigen kleinvolumigen Produktion von Biologika bis Ende 2027, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.
(AWP)
Der Pharmakonzern Novartis plant in Basel den Abbau von bis zu 130 Arbeitsplätzen.
Grund für die Streichung von bis zu 130 Stellen ist die geplante Einstellung der dortigen kleinvolumigen Produktion von Biologika bis Ende 2027, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.
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