Der Basler Pharmakonzern hat dafür eine im vergangenen Jahr vereinbarte Kaufoption ausgeübt. Nach Abschluss der Transaktion erhält Sironax 125 Millionen US-Dollar, wie das Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte. Novartis erwirbt damit die weltweiten Rechte an der sogenannten Brain-Delivery-Plattform. Sironax behält die Rechte, ausgewählte Wirkstoffe auf Basis der Technologie selbst zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten.
Die Plattform soll es ermöglichen, unterschiedliche Arten von Therapeutika über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn zu bringen. Dazu zählen etwa monoklonale Antikörper, Peptide und Proteine. Auch bei Gentherapien soll die Technologie zum Einsatz kommen.
Damit könnten den Angaben zufolge unter anderem neue Behandlungsmöglichkeiten für neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Huntington oder Amyotrophe Lateralsklerose entwickelt werden.
(AWP)