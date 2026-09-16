Der Basler Pharmakonzern hat dafür eine im vergangenen Jahr vereinbarte Kaufoption ausgeübt. Nach Abschluss der Transaktion erhält Sironax 125 Millionen US-Dollar, wie das Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte. Novartis erwirbt damit die weltweiten Rechte an der sogenannten Brain-Delivery-Plattform. Sironax behält die Rechte, ausgewählte Wirkstoffe auf Basis der Technologie selbst zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten.