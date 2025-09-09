Für rund 1,4 Milliarden Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden. Novartis biete 48 US-Dollar je Aktie in bar, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen - einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-2-Studien, und Novartis übernehme wohl ein Phase-3-fähiges Produkt, das das eigene Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergänzen werde, so das Communiqué.
Novartis geht davon aus, dass das Geschäft im vierten Quartal abgeschlossen wird und Tourmaline eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft wird.
(AWP/Reuters)