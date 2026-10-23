Fed und EZB im Fokus

Der Anstieg beim Ölpreis hat weltweit Sorgen über eine höhere Inflation geschürt, die die wichtigsten Zentralbanken zu Zinserhöhungen bewegen könnte. Die Anleger warten daher mit Spannung auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der neuen Woche. Nach der ersten Zinserhöhung seit drei Jahren dürfte die Fed nach Ansicht vieler Experten den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Auf dieses Niveau ‌hatte sie ihn im September angehoben, um der hartnäckigen Inflation Paroli zu bieten. An den Finanzmärkten wird jedoch erwartet, dass die Fed bereits im Dezember nachlegt und sich damit weiter gegen den Preisauftrieb stemmt.