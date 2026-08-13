Novo Nordisk hatte mit Wegovy als erstes Unternehmen eine hochwirksame GLP-1-Spritze zur Gewichtsreduktion auf den US-Markt gebracht, geriet zuletzt aber durch das Konkurrenzprodukt Zepbound von Eli Lilly unter Druck. Dies spiegelt sich auch an der Börse wider: ​Während die Aktien von Novo Nordisk seit ihrem Höchststand im Jahr 2024 deutlich nachgegeben haben, stiegen die Papiere ​von Eli Lilly weiter an und trieben den Börsenwert des US-Konzerns auf über eine ​Billion Dollar.