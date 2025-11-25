Novo Nordisk hat bereits in Tests mit Amycretin höhere Werte für die Gewichtsabnahme von knapp einem Viertel erzielt. In der jetzigen Studie wurde das Mittel allerdings erstmals Menschen mit Typ-2-Diabetes verabreicht. Verabreicht wurde der Wirkstoff dabei per Spritze und in Tablettenform, die Probanden erhielten in mehrfach ansteigender Dosierung sechs subkutane Dosen wöchentlich beziehungsweise drei orale Dosen täglich.