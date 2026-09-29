Novo leistet zunächst eine Vorabzahlung von 300 Millionen Dollar. Später winken erfolgsabhängige ⁠Meilensteinzahlungen von bis zu 2,3 Milliarden Dollar, wie Hengrui am Dienstag mitteilte. Bei der Pille ‌handelt es sich um ein Medikament aus ‌der Klasse der GLP-1-Rezeptor-Agonisten - wie auch die ​Abnehmspritze Wegovy der Dänen.