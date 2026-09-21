Mit den Zielen reagiert Konzernchef Mike Doustdar auf den wachsenden Druck von Investoren. ‌Diese hatten im Vorfeld eine klarere Strategie gefordert, wie sich Novo Nordisk gegen den US-Rivalen Eli Lilly behaupten will. Dessen Abnehmspritze Zepbound dürfte den Umsatz des ​Novo-Kassenschlagers Wegovy ​in diesem Jahr LSEG-Daten zufolge um ⁠mehr als sieben Milliarden Dollar übertreffen. Zudem laufen ​Anfang der 2030er Jahre ⁠die Patente für Semaglutid aus, den Wirkstoff von Wegovy und dem Diabetes-Medikament Ozempic.