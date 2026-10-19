Nscale verhandle mit dem Anbieter des Chatbots Claude über ⁠den Verkauf von Rechenleistung im Wert von rund 45 Milliarden Dollar, meldete die ‌Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung ‌auf Insider. Dabei gehe es ​um eine zweite Anlage auf dem sogenannten Monarch-Campus im Bundesstaat West Virginia. Diese solle eine Kapazität von 460 Megawatt liefern und mit den modernen Vera-Rubin-KI-Chips von Nvidia ausgestattet werden.