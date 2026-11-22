Ist ein wachsender Gebrauchtuhrenmarkt für die Schweizer Uhrenindustrie eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Beides, je nach Marke. Für die Industrie als Ganzes ist es eine gute Nachricht. Rund 3,3 Millionen Menschen kaufen pro Jahr eine neue Luxusuhr, 2,35 Millionen davon eine unter 12'500 Franken. Genau diese Preisstufen räumt der Primärmarkt und der Pre-owned-Markt besetzt sie. Wer mit 25 dort einsteigt, ist in Europa mit 40 der Kunde für eine Uhr zu 20'000 Euro. Unbequem ist der Sekundärmarkt für Marken, deren Uhren im Wiederverkauf an Wert verlieren, weil das heute jeder sieht. Nur drei Marken handeln im Schnitt über dem Listenpreis: Patek Philippe, Audemars Piguet und Rolex. Dahinter liegen die Abschläge bei 14 bis 28 Prozent. Die Richtung stimmt aber bei einigen: Cartier und Omega legen im Sekundärmarkt preislich zu, Cartier hat den besten Werterhalt.