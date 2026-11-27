Deswegen müsse die Finanzbranche nicht nur mehr ​Geld in Cybersicherheit investieren, sondern auch für den ​Fall eines Grossangriffs vorsorgen. «Wir müssen auch ​nicht nur uns besser schützen, sondern auch die Frage stellen, was passiert ‌dann», sagte Branson. Aufgrund vermehrter Systemausfälle wie zuletzt bei Microsoft oder der US-Flugsicherung beobachte er in der Bevölkerung einen schleichenden Verlust des ​Vertrauens ​in die Sicherheit des digitalen ⁠Umfelds. Wenn sich sogar eine Bank als ​unsicher erweise, könne ⁠dies den Vertrauensverlust beschleunigen.