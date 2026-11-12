Obendrein wurde Megaspeed im vergangenen Jahr verdächtigt, eine Unternehmenshülle zu sein, über die Nvidia-Chips vorbei an US-Exportkontrollen nach China geschleust werden. Hintergrund ist, dass die USA im Wettrennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz schon länger besonders leistungsfähige Nvidia-Chips, wie bestimmte GPUs, nicht nach China liefern lassen - auch aus Sorge, das Militär könnte sie für die Entwicklung nutzen.