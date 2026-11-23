Der US-Chipkonzern Nvidia hat den wegen einer Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Agentin zurückgetretenen Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef eingesetzt. Der Verwaltungsrat habe einstimmig für die Rückkehr des Managers als CEO und Chairman gestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit. US-Präsident Donald Trump begrüsste die Wiedereinsetzung von Huang als richtige Entscheidung. Die US-Regierung sehe darin kein Risiko für die nationale Sicherheit, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der US-Justizminister habe bestätigt, dass keine Beweise für ein rechtswidriges Verhalten Huangs vorlägen. Der Konzern müsse jedoch weiter gründlich untersuchen, ob die US-Exportkontrollen eingehalten worden seien.
Noch in der vergangenen Woche hatte Verwaltungsratschef Harvey Jones eine Rückkehr Huangs ausgeschlossen. Der Druck von Mitarbeitern, Aktionären und Geschäftspartnern sowie von Trump nahm jedoch stetig zu. Eine Petition zugunsten Huangs sammelte mehr als 180.000 Unterschriften, darunter auch die des Tech-Milliardärs Elon Musk. Der Verwaltungsrat erklärte nun, er sei mit Huangs Aufrichtigkeit und seinen Führungsqualitäten zufrieden. Nach Rücksprache mit hochrangigen US-Regierungsvertretern sehe das Gremium kein nationales Sicherheitsrisiko. Finanzchefin Colette Kress, die vorübergehend an die Spitze gerückt war, behalte ihren Posten als CFO.
An der Börse kam die Kehrtwende gut an: Die Nvidia-Aktien sind im frühen US-Handel um 30 Prozent nach oben auf 160 Dollar geschossen.
Behörden ermitteln weiter gegen Nvidia
Gegen Nvidia laufen derzeit mehrere Untersuchungen der US-Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums. Dabei geht es unter anderem um mögliche Buchhaltungsprobleme und den mutmasslichen Schmuggel von Chips. Der Verwaltungsrat hat eigenen Angaben zufolge einen Ausschuss gebildet, der untersuchen soll, ob ausländische Geheimdienste Huang ins Visier genommen haben. Das Unternehmen suche überdies einen neuen Compliance-Chef.
Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte sein Amt am 12. November aufgeben müssen, nachdem aussereheliche Beziehungen zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin und mindestens zwei Nvidia-Mitarbeiterinnen bekannt geworden waren. bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Die Regierung in Peking weist den Spionagevorwurf zurück. Die USA beschränken Hochtechnologie-Exporte nach China, um den militärischen und technologischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Nach dem Rücktritt Huangs war der Aktienkurs von Nvidia eingebrochen.
Der Fall hatte vom Silicon Valley über Washington bis nach Taipeh hohe Wellen geschlagen. Huang hatte Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum dominierenden Anbieter von Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) aufgebaut. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Produktentwicklung, den Beziehungen zu Grosskunden und den Kontakten zur US-Regierung. Seine Rückkehr verdeutlicht seinen grossen Einfluss und wirft die Frage auf, wie abhängig eines der wertvollsten Unternehmen der Welt von seinem Mitgründer ist.
(Reuters)