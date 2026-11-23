Der US-Chipkonzern Nvidia hat den wegen ‌einer Affäre ⁠mit einer mutmasslichen chinesischen Agentin zurückgetretenen Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef eingesetzt. Der Verwaltungsrat habe einstimmig für die ⁠Rückkehr des Managers als CEO und Chairman gestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit. US-Präsident Donald Trump begrüsste die Wiedereinsetzung von Huang als richtige ‌Entscheidung. Die US-Regierung sehe darin kein Risiko für die nationale Sicherheit, schrieb Trump auf seiner ‌Plattform Truth Social. Der US-Justizminister habe bestätigt, dass keine ​Beweise für ein rechtswidriges Verhalten Huangs vorlägen. Der Konzern müsse jedoch weiter gründlich untersuchen, ob die US-Exportkontrollen eingehalten worden seien.