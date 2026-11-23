Der US-Chipkonzern Nvidia hat den wegen einer Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Agentin zurückgetretenen Jensen ‌Huang ⁠mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef eingesetzt. Der Verwaltungsrat ⁠habe einstimmig für die Rückkehr des Managers als CEO und Chairman gestimmt, ‌teilte das Unternehmen am Montag mit. ‌Finanzchefin Colette Kress, die vorübergehend ​zur Vorstandschefin an die Spitze von Nvidia berufen worden war, werde weiter ihren Posten als CFO ausüben. Die Nvidia-Aktien schossen vorbörslich fast 30 Prozent nach oben.