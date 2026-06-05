«Südkorea hat viele Sektoren, in die man ⁠investieren kann», sagte Jensen Huang nach seiner Landung aus Taiwan ‌am Flughafen Gimpo in ‌Südkorea am Freitag vor Journalisten. «Die ​Robotik wird hier in Korea der nächste grosse Sektor sein.» Auf seiner Reise stünden Treffen mit Vertretern von Hyundai, LG, SK, Samsung und ‌Naver auf dem Programm. Auf die Frage, ob er Geschenke mitgebracht habe, sagte er, er habe viele ​Geschäfte für das Land dabei. «Ich habe einige ​Überraschungen parat.»