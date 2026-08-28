Nvidia gab bekannt, dass der Umsatz im nächsten Geschäftsjahr um rund 70 Prozent steigen wird – deutlich über den Erwartungen von etwa 45 Prozent. Diese positive Überraschung erinnert an die Anfänge des KI-Booms, der das Unternehmen zur zentralen Aktie jener Zeit machte. Bloomberg Intelligence schrieb, Nvidias «atemberaubende» Prognose impliziere ein Aufwärtspotenzial von über 100 Milliarden US-Dollar gegenüber den aktuellen Schätzungen.