Die Aktien des in Santa Clara, Kalifornien, ansässigen Unternehmens legten am Donnerstag um 8,7 Prozent zu – der grösste Kursanstieg seit April 2025, als das Unternehmen noch weniger als die Hälfte seines heutigen Wertes hatte.
Der Gewinn von fast einer halben Billion Dollar wird nur von Microsofts Kursanstieg um 450 Milliarden Dollar vor weniger als einem Monat übertroffen, der auf hervorragende Geschäftszahlen folgte. Nvidia ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Billionen Dollar das grösste Unternehmen der Welt.
Der Anstieg am Donnerstag erfolgte nach einer soliden Prognose von Nvidia, die den Anlegern zu verstehen gab, dass das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin in vollem Gange ist.
Nvidia gab bekannt, dass der Umsatz im nächsten Geschäftsjahr um rund 70 Prozent steigen wird – deutlich über den Erwartungen von etwa 45 Prozent. Diese positive Überraschung erinnert an die Anfänge des KI-Booms, der das Unternehmen zur zentralen Aktie jener Zeit machte. Bloomberg Intelligence schrieb, Nvidias «atemberaubende» Prognose impliziere ein Aufwärtspotenzial von über 100 Milliarden US-Dollar gegenüber den aktuellen Schätzungen.
JPMorgan merkte an, dass der Ausblick zwar deutlich besser als erwartet ausfiel, aber wahrscheinlich immer noch konservativ sei, da er «ausdrücklich als angebotsbeschränkt und mit einer deutlich höheren Nachfrage aufgrund der ungebremsten Nachfrage» beschrieben werde.
Vor Microsoft hielt Nvidia den Rekord für den grössten Tagesgewinn an Marktkapitalisierung: Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump über eine 90-tägige Aussetzung der Zölle im April des vergangenen Jahres legte das Unternehmen um 440 Milliarden US-Dollar zu.
Nvidia hält aber auch den Rekord für den grössten Tagesverlust in der Börsengeschichte: Fast 600 Milliarden US-Dollar wurden innerhalb einer einzigen Sitzung vernichtet, ausgelöst durch die Besorgnis um Chinas KI-Modell DeepSeek.
(Bloomberg/cash)