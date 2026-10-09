Firmus ist ein Anbieter von KI-Infrastruktur und Cloud-Diensten, der modulare KI-Fabriken ​mit firmeneigener Energie- und Kühltechnologie betreibt. ​Derzeit hat das Unternehmen ​zwei Zentren in Melbourne und Singapur, fünf weitere sind ‌im asiatisch-pazifischen Raum geplant. Der Börsengang von Firmus wäre der zweitgrösste in der ​Geschichte ​Australiens gewesen, stiess jedoch ⁠auf eine verhaltene Nachfrage. ​Dies gilt als Warnsignal, ⁠dass Anleger bei KI-Emittenten wählerisch bleiben, obwohl ‌der Boom bei der Künstlichen Intelligenz die globalen Märkte antreibt.