Der ⁠US-Chipkonzern habe sich in der vergangenen Woche von der Initiative ‌zurückgezogen, bei der er im ‌Gegenzug für Kreditunterstützung ​eine Umsatzbeteiligung verlangte, berichtete das «Wall Street Journal» am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Das neue Geschäftsmodell bleibe jedoch bestehen und entwickle sich ‌aufgrund der hohen Nachfrage weiter, teilte Nvidia mit.