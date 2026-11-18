Der Nvidia-Mitgründer musste sein ‌Amt aufgeben, nachdem aussereheliche Beziehungen zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin und zu einer Nvidia-Managerin bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Die USA beschränken Hochtechnologie-Exporte nach China, um den militärischen und technologischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Der Fall setzt auch die US-Regierung unter Zugzwang. US-Handelsminister Howard Lutnick soll ​einem Medienbericht zufolge ​ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmasslich Sanktionen gegen China umgehen, verhindert haben. Daher soll ⁠er neben Huang vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig arbeitet die US-Regierung mit Hochdruck ​daran, das Exportembargo für KI-Chips nach ⁠China erneut zu verschärfen.