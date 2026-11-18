Damit dämpfte der weltgrösste Chip-Hersteller am Dienstag die Furcht einiger Anleger vor einem Abflauen des KI-Booms. «Unsere Wachstumsdynamik ist real», betonte die amtierende Vorstandsvorsitzende Colette Kress. Die neue Chipgeneration «Vera Rubin» habe einen fulminanten Verkaufsstart hingelegt. «Wir liegen voll im Plan.» Zum Fall Huang und zur künftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens wollte sie sich nicht äussern. Verwaltungsratschef Harvey Jones erteilte den Spekulationen um eine Rückkehr Huangs eine Absage. Das Unternehmen arbeite stattdessen mit Hochdruck an einer dauerhaften Nachfolgeregelung.
Er sei vor allem an Aussagen zur Stimmung der Kunden, zu den Partnerschaften und den Finanzen des Konzerns interessiert, sagte Analyst Brian Colello vom Research-Haus Morningstar. «Ich weiss nicht, ob wir viele Antworten erhalten werden, aber wir möchten zumindest die Stellungnahmen des Unternehmens zu diesen Themen hören.» Nvidia hat in den vergangenen Jahren unter anderem Anteile an Cloud-Anbietern wie CoreWeave und Nebius sowie am ChatGPT-Entwickler OpenAI erworben. «Sollte sich das KI-Umfeld ändern, müsste man diese Investitionen abschreiben», warnte Fondsmanager Max Anderl vom Vermögensverwalter SilverSea.
Die Nvidia-Interimschefin Kress versuchte, die Sorgen der Anleger zu zerstreuen. «Unsere Kunden und Partner stehen hinter uns», sagte sie in einer Telefonkonferenz. «Unsere Mitarbeiter sind engagiert. Wir schaffen das.» Anleger reagierten erleichtert auf diese Aussagen. Die Aktien des Chipkonzerns stiegen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um knapp fünf Prozent. Die Titel von CoreWeave und Nebius gewannen bis zu 9,5 Prozent, und Halbleiterwerte wie AMD, Intel oder Qualcomm bis zu 3,7 Prozent.
Huang gibt nicht auf
Trotz der Absage des Verwaltungsrats arbeitet Huang, der mit einem Anteil von etwa 3,6 Prozent einer der grössten Nvidia-Aktionäre ist, an seinem Comeback. Es wäre ihm «eine Ehre», wieder als Vorstandsvorsitzender von Nvidia zu fungieren, falls der Vorstand zu dem Schluss käme, dass ein solcher Schritt im Interesse der Aktionäre und Mitarbeiter liege, sagte er in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme seit Bekanntwerden des Skandals. Eine entsprechende Online-Petition haben bislang mehrere hunderttausende Menschen unterschrieben. Zu Huangs prominentesten Unterstützern zählen der Milliardär Elon Musk und US-Präsident Donald Trump. Die Abberufung Huangs hat einem Zeitungsbericht zufolge die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen. Sie wolle untersuchen, ob Nvidia bei der Entscheidung Informationspflichten verletzt habe.
Der Nvidia-Mitgründer musste sein Amt aufgeben, nachdem aussereheliche Beziehungen zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin und zu einer Nvidia-Managerin bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Die USA beschränken Hochtechnologie-Exporte nach China, um den militärischen und technologischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Der Fall setzt auch die US-Regierung unter Zugzwang. US-Handelsminister Howard Lutnick soll einem Medienbericht zufolge ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmasslich Sanktionen gegen China umgehen, verhindert haben. Daher soll er neben Huang vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig arbeitet die US-Regierung mit Hochdruck daran, das Exportembargo für KI-Chips nach China erneut zu verschärfen.
Wachstum beschleunigt sich wieder
Geschäftlich lief es für Nvidia in den vergangenen Monaten dagegen rund: Der Umsatz habe im dritten Quartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar zugelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich auf 2,68 Dollar ebenfalls mehr als verdoppelt. Für das laufende Quartal stellte der US-Konzern Erlöse von 130 Milliarden Dollar plus/minus drei Prozent in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 125,25 Milliarden gerechnet. In diesem Ausblick seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf von Serverchips nach China enthalten, betonte das Unternehmen. Das Volumen der Aufträge von Cloud-Anbietern sei in den vergangenen drei Monaten um 500 Milliarden Dollar auf 2,5 Billionen Dollar gestiegen.
«Die Zahlen bestätigen unsere Einschätzung, dass das Geschäftsmodell intakt und die Nachfrage ungebrochen ist», sagte Portfoliomanager David Wagner vom Vermögensverwalter Aptus Capital. Anlagestratege Nick Giorgi vom Analysehaus Alpine Macro bezeichnete die Nvidia-Zahlen als positives Signal für die KI-Branche insgesamt. «Sie zeigen einmal mehr, dass die Nachfrage nach Chips und Rechenleistung unersättlich ist.»
(Reuters)