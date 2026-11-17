Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei aussereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.