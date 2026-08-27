Nvidia erzielt dank des KI-Booms Rekordergebnisse. Erst am Mittwoch hatte der Konzern mitgeteilt, ​seinen ​Umsatz im abgelaufenen Quartal auf ⁠96,22 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt zu ​haben. Für das ⁠laufende Quartal stellt er Erlöse von rund 108 Milliarden Dollar ‌in Aussicht. Zudem baut Nvidia seine Partnerschaft mit Amazon aus und will gemeinsam mit Finanzinvestoren mehr als ‌500 Milliarden Dollar für den Bau weiterer Rechenzentren ​mobilisieren.