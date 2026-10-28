Durch den weltweiten Bauboom bei Rechenzentren kann sich die Halbleiterbranche vor Aufträgen kaum retten: Sowohl bei KI-Hochleistungsspeichern (HBM) als auch bei herkömmlichen DRAM- und NAND-Bausteinen, die in PCs und Smartphones zum Einsatz kommen, übersteigt die ​Nachfrage ​das Angebot bei Weitem. Eine Entspannung der Lage ist vorerst ⁠nicht in Sicht. Durch die explodierenden Preise für Speicherchips eilen die ​Hersteller dieser Bauteile von Rekordgewinn zu ⁠Rekordgewinn. Der Hynix-Erzrivale Samsung verbuchte im dritten Quartal mit umgerechnet knapp 72 Milliarden Euro sogar das höchste Betriebsergebnis eines Technologieunternehmens ‌überhaupt. Micron vervielfachte Umsatz und Gewinn ebenfalls. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet der US-Konzern einen weiteren Wachstumsschub.