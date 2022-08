Der jüngste Fokus des Marktes auf die sich verschlechternden Wachstumsfundamentaldaten und weg von der Inflation hat dazu beigetragen, dass die zehnjährige Rendite auf 2,63 Prozent gestiegen ist, was der Fair-Value-Spanne der Bank of America von 2,35 Prozent bis 2,65 Prozent entspricht. Selbst wenn die US-Notenbank in der Lage sein sollte, die US-Wirtschaft in eine weiche Landung zu steuern, könnte die Tendenz des Marktes, im Abwärtstrend zu negativ zu sein, eine Duration näher an 2 Prozent unterstützen, so die Bank of America.

Die Treasury-Renditen fielen am Montag, nachdem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für Juli einen unerwartet starken Rückgang der gezahlten Preise auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren aufwies. Die zehnjährige Rendite erreichte 2,58 Prozent, bevor sie sich bei 2,60 Prozent stabilisierte, während sich der Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen Renditen weiter verringerte und mit minus 32 Basispunkten fast den höchsten Inversionsgrad seit 2000 erreichte.

"Der leichte Teil der Rally ist weitgehend vorbei", schrieb die Bank. "Eine weitere Erholung von hier aus ist möglich und sogar wahrscheinlich, aber wie weit, hängt von einer Reihe von Fundamentaldaten und eher technischen Faktoren ab."

Zu diesen Faktoren gehört laut der Bank of America der Konsens, den sich der Markt in Bezug auf die Form der Rezession bildet. Derzeit handelt es sich dabei um eine leichte Verlangsamung, die die Fed-Politik bis zum erstes Quartal 2024 wieder auf Neutral drückt. Zu den weiteren Faktoren gehört das Potenzial für eine "global synchronisierte Abschwächung", die die Nachfrage nach US-Treasuries noch verstärken könnte.

Nachdem die zehnjährige Rendite im Juni das Hoch von 3,47 Prozent erreicht hatte, ist sie aufgrund von Rezessionsängsten und taubenhaft interpretierten Äusserungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in der vergangenen Woche um etwa 85 Basispunkte gefallen - trotz der Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte. Die US-Zentralbank hat auch weitere Schritte signalisiert, um die stärkste Inflation seit 40 Jahren einzudämmen.

