Für den Kurssprung sorgt die französische Investmentbank Oddo BHF, die Belimo auf «Outperform» von «Neutral» hochstuft. Ihr Kursziel von 910 Franken liegt 17,4 Prozent über dem aktuellen Kurs. Der zuständige Analyst Tobias Fahrenholz sieht im jüngsten Kursrückgang eine Kaufgelegenheit. Er traut vor allem dem Geschäft mit Kühllösungen für Rechenzentren auch über 2026 hinaus viel zu. Die jüngsten Zahlen von Nvidia hätten gezeigt, dass der Investitionszyklus weiterläuft. Bis Ende Jahr dürfte das margenstarke Rechenzentrumsgeschäft bereits rund einen Viertel des Konzernumsatzes ausmachen. Doch auch das traditionelle Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik wachse strukturell weiter. Rückenwind erwartet Fahrenholz zudem von der Währungsseite. Der Gegenwind durch den US-Dollar dürfte weitgehend wegfallen. Für 2026 rechnet er deshalb mit steigenden Margen und hebt seine Umsatz- und Gewinnschätzungen bis 2028 an.