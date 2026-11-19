Für den Kurssprung sorgt die französische Investmentbank Oddo BHF, die Belimo auf «Outperform» von «Neutral» hochstuft. Ihr Kursziel von 910 Franken liegt 17,4 Prozent über dem aktuellen Kurs. Der zuständige Analyst Tobias Fahrenholz sieht im jüngsten Kursrückgang eine Kaufgelegenheit. Er traut vor allem dem Geschäft mit Kühllösungen für Rechenzentren auch über 2026 hinaus viel zu. Die jüngsten Zahlen von Nvidia hätten gezeigt, dass der Investitionszyklus weiterläuft. Bis Ende Jahr dürfte das margenstarke Rechenzentrumsgeschäft bereits rund einen Viertel des Konzernumsatzes ausmachen. Doch auch das traditionelle Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik wachse strukturell weiter. Rückenwind erwartet Fahrenholz zudem von der Währungsseite. Der Gegenwind durch den US-Dollar dürfte weitgehend wegfallen. Für 2026 rechnet er deshalb mit steigenden Margen und hebt seine Umsatz- und Gewinnschätzungen bis 2028 an.
Die Hochstufung kommt nach eher schwierigen Börsenwochen für Belimo. Die auf Kühltechnik spezialisierte Firma geriet zuletzt in den Sog des Ausverkaufs bei KI-Aktien, aus denen sich seit Oktober viele Anleger zurückziehen. Nach dem Wahlerfolg der Demokraten in den USA kam am Markt die Sorge hinzu, dass strengere Auflagen den Bau von Rechenzentren bremsen könnten.
Trotz des Kurssprungs verbucht die Aktie seit Jahresbeginn noch immer ein Minus von 5,57 Prozent, auf Sicht von 52 Wochen eines von 2,25 Prozent.
Neben Oddo BHF sind auch andere Finanzhäuser zuversichtlich. Gemäss Daten von Bloomberg empfehlen zehn Analysten die Aktie zum Kauf, drei zum Halten und zwei zum Verkauf. Ihr durchschnittliches Kursziel für zwölf Monate liegt mit 980,30 Franken gut 26 Prozent über dem aktuellen Kurs.