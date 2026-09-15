Für 2026 erwartet die OECD ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,0 Prozent, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten «Economic Survey» hervorgeht. Im Juni hatte sie für das nicht um Sportevents bereinigte BIP noch ein Plus von 1,1 Prozent prognostiziert. Zugleich warnt sie vor geopolitischen und handelspolitischen Risiken und mahnt Reformen an, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern.