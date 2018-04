Andurand, der oft bullishe Ansichten vertritt, sagte am Sonntag in einer Reihe von Tweets, dass die Sorge über die Auswirkungen von Elektrofahrzeugen auf die zukünftige Nachfrage die Investitionen in Projekte mit langen Vorlaufzeiten dämpfe.

"Daher könnten paradoxerweise diese Nachfrage-Befürchtungen den grössten Angebotsschock aller Zeiten nach sich ziehen", schrieb er. "Wenn der Preis nicht schnell genug steigt, ist ein Ölpreis von 300 Dollar in einigen Jahren nicht unmöglich".

Der Hedgefonds-Manager, der die auf Öl ausgerichtete Andurand Capital Management LLP leitet, widersprach auch der konventionellen Ansicht, dass ein dreistelliger Ölpreis das Nachfragewachstum dämpfen werde.

"Aber nein, ein Ölpreis von 100 Dollar wird die Wirtschaft nicht kaputt machen", schrieb er. "Und wir brauchen einen +100 Dollar Ölpreis, um genügend Investitionen ausserhalb der USA zu fördern."

Ein Sprecher von Andurand wollte die Tweets nicht kommentieren.

Andurands Kommentare zur Nachfrage entsprechen denen des saudischen Ölministers Khalid Al-Falih, der zu Beginn des Monats signalisiert hatte, dass die Preise von ihrem derzeitigen Niveau in der Nähe von 75 Dollar je Barrel weiter steigen könnten, ohne wirtschaftlichen Schaden anzurichten.

"Wir haben in der Vergangenheit deutlich höhere Preise gesehen, doppelt so hohe wie heute", und die Weltwirtschaft habe die Fähigkeit, die Rohöl-Teuerung zu absorbieren, sagte Al-Falih. Im Jahr 2008 war der Preis für die Nordseeölsorte Brent Crude auf fast 150 Dollar pro Barrel geklettert, bevor es zu einem Preis-Kollaps kam.

