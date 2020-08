Laut Bloombergs jährlicher Rangliste von Familienvermögen beträgt es inzwischen 39 Milliarden Dollar. Impulse für Geschäft und Aktienkurs brachte zuletzt der Absatz von Covid-19-Tests. Auffällig ist nicht nur die Grösse ihres Vermögens, sondern auch seine Langlebigkeit. Die Oeri-Hoffmanns haben nun die fünfte Generation erreicht und sind reicher als je zuvor.

Das ist eine beachtliche Leistung. In der dritten Generation befinde sich weniger als jedes fünfte familiengeführte Unternehmen noch in Familienbesitz, sagt Balz Hoesly, ein auf Nachlassplanung spezialisierter Partner der in Zürich ansässigen MME. "Es sind nur wenige unzufriedene Mitglieder erforderlich, um echte Probleme zu verursachen."

Den Mega-Reichen bereitet die Bewältigung des Generationenwechsels kontinuierlich Kopfzerbrechen. Aber auch hier bewies die Familie Geschick: Mit zwei geschickten Manövern markierte eine neue Generation der Familie Oeri-Hoffmann ihren wachsenden Einfluss auf die reichste Dynastie der Schweiz. Erstens schlossen sich Ende letzten Jahres sieben Mitglieder der fünften Generation dem Aktionärspool des Clans an, der einen Anteil von 25 Milliarden Dollar am Pharmagiganten Roche hält. Dann, im März, ersetzte ein anderes Mitglied dieser Generation, Jörg Duschmalé, seinen Onkel im Verwaltungsrat des Arzneimittelherstellers.

Der Wachwechsel war akribisch geplant. Duschmalés Aufstieg in den Verwaltungsrat war fast zwei Jahre lang signalisiert worden, und in einem seltenen öffentlichen Interview unterstrich er das Bekenntnis der Familie zu Roche, die Grundlage ihres Vermögens seit 1896. "Es ist wichtig, die erfolgreiche Familiengeschichte fortzusetzen und in die nächste Generation weiterzutragen", sagte er zur "Bilanz". "Wir zeigen damit: Die Familie steht weiterhin hinter der Firma, auch in Zukunft."

Hier sind einige Gründe, warum die Oeri-Hoffmanns in der Lage waren, das schwierige Problem des Generationswechsels erfolgreich zu bewältigen.

Mission

Die Aufsichtsfunktion bei Roche ist Teil der DNA der Familie geworden. Mit den Inhaberaktien haben die Familienmitglieder die Stimmrechtskontrolle über den Arzneimittelhersteller, obwohl sie nur etwa 9 Prozent des Unternehmens besitzen.

Die gemeinsame Mission übt auch für Familienmitglieder ausserhalb des Pools immer noch eine Anziehungskraft aus. Maja Oeri , Urenkelin des Firmengründers Fritz Hoffmann-La Roche, hat ihre Aktien 2011 aus dem Familienstimmrechtsblock herausgenommen. Sie hat seitdem jedoch keine ihrer 8 Millionen Aktien verkauft, wie aus aufsichtsrechtlichen Meldungen hervorgeht.

Liquidität

Die Stabilität der Hoffmann- und Oeri-Beteiligungen wird durch die hohen Dividenden unterstützt, die sie erhalten und die sich 2020 auf mehr als 700 Millionen Dollar beliefen. Dies ist ein jährliches Zusatzeinkommen, das dazu beiträgt, Aktienverkäufe zu verhindern, die andernfalls die Beteiligung der Familie verwässern würden.

Sie profitieren auch von einer relativ geringen Anzahl von Familienmitgliedern, auf die die Dividenden verteilt werden. Ihr Aktionärspool umfasst 15 Personen, verglichen mit den Dutzenden, manchmal Hunderten von Erben anderer Clans.

Bescheidenheit

Die meisten Familienmitglieder scheinen wenig Zeit für Extravaganzen zu haben. Rauschende Partys und Superyachten sind absolut kein Thema.

Duschmalé fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und sein grösster Luxus laut dem Bilanz-Profil sind Wanderschuhe. Onkel Andreas Oeri ist Orthopäde, der während seiner 25-jährigen Phase im Roche-Verwaltungsrat seine Praxis weiter betrieb. Tante Beatrice Oeri, die 2009 ihren Anteil an den Aktionärspool verkauft hat, leitet einen Jazzclub in Basel.

Steuern

Hilfreich ist es auch, eine hohe Steuerbelastung zu vermeiden, wenn Vermögenswerte von einer Generation auf die andere übertragen werden.

Die Schweiz hat keine bundesstaatliche Erbschaftssteuer. Der Kanton Basel, in dem Roche und viele Familienmitglieder wohnen, besteuert keine Anteile, die innerhalb der unmittelbaren Familie weitergegeben werden.

Diskretion

Sich relativ bedeckt zu halten, hat der Schweizer Dynastie gute Dienste geleistet und es ihnen ermöglicht, öffentliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, die andere Clans gespalten haben. Nichtsdestotrotz zählen sie weltweit zu den kulturell einflussreichsten Personen, haben still und leise berühmte Kunstsammlungen aufgebaut und unterstützen Projekte in den Bereichen Ökologie und Bildung.

"Sie agieren sehr diskret", sagte Anwalt Hoesly. "Sie werden als bodenständige Familie gesehen." Bisher weist die fünfte Generation eine ähnliche Disposition auf. Duschmalé lehnte - wie auch der Rest des Aktionärspools - eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)