Der Umsatz stieg von Juli bis Ende September um 10,8 Prozent auf 421 Millionen Franken, wie das Unternehmen Oerlikon am Donnerstag mitteilte. Dabei hat sich der Gegenwind vom starken Franken mittlerweile in Rückenwind verwandelt, da sich die Schweizer Währung im Sommer abgewertet hat. Bereinigt um Wechselkurseffekte sei der Umsatz lediglich um 10,1 Prozent geklettert.