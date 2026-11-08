Die Travel ID erlaubt den Zugang zu den digitalen Kanälen der Lufthansa-Gruppe. Für die Registrierung braucht es E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie ein Passwort. Seit dem 20. Oktober führt der deutsche Airline-Konzern dieses verpflichtende Kundenkonto fürs digitale Check-in bei sich und allen Töchtern ein. Und zwar etappenweise. Der Flughafen Zürich kommt nun ab Mitte November neu dazu. Ende Monat soll die Umstellung abgeschlossen sein, dann ist die Travel ID fürs Online-Einchecken auf allen Flügen mit Airlines aus dem Lufthansa-Universum vorgeschrieben.