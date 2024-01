«Die Inflationserwartungen unterscheiden sich in den Weltregionen stark», hiess es dazu. In Westeuropa (3,1 Prozent) und Nordamerika (3,2 Prozent) liegen sie für 2024 deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. Hier sind sie im Vergleich zur Umfrage im vorangegangenen Quartal um 0,2 und 0,1 Prozentpunkte gesunken. Für das Jahr 2027 erwarten die Expertinnen und Experten noch 2,1 Prozent Inflation für Westeuropa und 2,4 Prozent für Nordamerika. In Deutschland werden für dieses Jahr 3,4 Prozent vorausgesagt, in Österreich 4,8 und in der Schweiz 2,0 Prozent.