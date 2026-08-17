Nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten hatten sich die Erwartungen an den Finanzmärkten mit Blick ‌auf eine mögliche Zinserhöhung verschoben. Statt einer Anhebung im September wird nun eher mit konstanten Zinsen gerechnet. Die grosse Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen ‌erwartet, dass sich in diesem Jahr nichts mehr an der ​Zinsfront tun wird. An den Terminmärkten wird dies anders gesehen: Dort ist weiterhin eine Zinserhöhung bis Ende Dezember eingepreist.