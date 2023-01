"Die Wirtschaft erweist sich als widerstandsfähig", sagte Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir erwarten nur noch einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung im Winter und dann einen Aufschwung, der im Herbst an Fahrt gewinnt." Ein Gasmangel sei kaum noch ein Thema angesichts fast prall gefüllter Speicher, während die Energiepreise spürbar gesunken seien. "Haushalte und Unternehmen schauen weniger pessimistisch in die Zukunft", sagte Schmieding. Der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Stefan Schneider, begründet seine optimistischere Prognose mit "der wesentlich kleineren Wachstumsdelle im Winterhalbjahr".