Hüther warnte vor den Plänen der ​Berliner Linken, die als klarer Sieger aus der Wahl in Berlin hervorgegangen war. «Wenn die Linke die Enteignung der Wohnungsbaukonzerne fordert, ist sie der AfD ähnlicher, als sie sich eingestehen würde. Bei der einen Partei ist es die Enteignung, bei der anderen unfinanzierbare Versprechungen in ‌der Sozialpolitik und der Euro-Austritt», sagte Hüther. Beides bediene dumpfen Populismus. Keines löse ein einziges Problem, «im Gegenteil», meint der IW-Chef: «Enteignungen haben international noch jedes Mal zu Kapitalflucht geführt, und es entsteht ​so keine einzige neue Wohnung.»