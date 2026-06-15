Das angekündigte Abkommen zum Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran dürfte wieder für mehr Konjunktur-Optimismus in Deutschland sorgen. «Eine Einigung wäre ein Befreiungsschlag, sofern es zu einer raschen Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Strasse von ‌Hormus käme», sagte ⁠Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Dann dürften sich die Ölpreise weiter entspannen. «Niedrigere Energiekosten wiederum wären eine Wohltat für die ⁠deutsche Wirtschaft - Unternehmen und Verbraucher könnten durchatmen.» Der Iran-Krieg habe aber bereits realwirtschaftliche Schäden angerichtet. «Eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus wäre also eine Schadensminimierung», betonte Gitzel mit Blick ‌auf die für die Energie- und Rohstoffversorgung so wichtige Meerenge, die derzeit noch vom Iran ‌blockiert ist.