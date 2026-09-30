«Solange sich der Energiepreisschock nur in sehr begrenztem Umfang auf die übrige Wirtschaft ausbreitet, gibt es tatsächlich kaum einen Grund für die EZB, die Zinsen im kommenden Jahr weiter anzuheben. Jede weitere Zinserhöhung erhöht das Risiko einer ungerechtfertigten Abkühlung der Konjunktur. Sollten wir mit unserer Einschätzung richtig liegen - also die Ölpreise gegen Ende des Jahres sinken und die Folgewirkungen der höheren Energiepreise begrenzt bleiben -, erwarten wir für 2027 keine weiteren Zinserhöhungen. Sollten wir uns irren, könnte sich die Lage natürlich grundlegend ändern.»