Elmar Völker, LBBW Research

«An und für sich hätte es für die US-Notenbanker gute ​Gründe gegeben, ihr Tagesgeldzielband bereits ​heute abermals nach oben zu ​schleusen. Man kann nur mutmassen, ob sie ‌gefürchtet haben, dass sie sich mit einer Zinserhöhung kurz vor den US-Zwischenwahlen dem Vorwurf ​einer ​Einflussnahme auf ⁠den Wahlausgang aussetzen. Aber: Aufgeschoben ​ist nicht aufgehoben! Mit ⁠Blick auf die nächste Fed-Sitzung ‌im Dezember dürften sich die Gewichte der Argumente pro und contra ‌Zinsanhebung u.E. massgeblich zur ‹Pro-Seite› verschieben.»