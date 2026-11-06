Alexander Krüger, Chefökonom Bethmann Hal Bank:

«Der Beschäftigungsmotor dreht mal wieder auf. ​Nachfrage ​und Angebot von Arbeitskräften halten ⁠sich aber weiter die Waage. Bislang deutet ​nichts darauf hin, dass ⁠sich die Lage bald anspannt oder überhitzt. Die Zuwanderung ist ‌gesunken, viele Erwerbspersonen bleiben dem Arbeitsmarkt noch immer fern. Seit dem Sommer hat sich die Partizipation zwar erhöht, ‌sie ist aber weiter unterdurchschnittlich. Summa summarum bietet ​der Arbeitsmarkt Licht und Schatten. Die US-Notenbank Fed kann sich weiter voll und ganz auf ihr Preisziel konzentrieren. Hier sieht es so aus, ‌dass der Leitzins ​im Dezember erneut angehoben wird.»