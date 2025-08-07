«Angesichts des bisherigen Verhandlungsmusters zwischen den USA und ihren Handelspartnern rechnen wir auch in der Schweiz damit, dass die Zollsätze in den nächsten Wochen niedriger ausfallen werden als angedroht. Die Zölle werden aber letztlich deutlich höher ausfallen als zu Jahresbeginn (zum Vergleich: Für die EU gelten 15-Prozent-Zölle). Insofern werden Branchen mit starkem US-Export wie Uhren (Richemont und Swatch: 4,9 Prozent im SPI) darunter leiden. Für den SMI ist jedoch die getrennt laufende US-Forderung an die grossen internationalen Pharmafirmen (inkl. USA) viel bedeutender. Diese sollen per Ende September einen Vorschlag zur Reduktion der Medikamentenpreise unterbreiten (Indexgewicht von Roche und Novartis: 23 Prozent des SPI). Die historisch tiefe Bewertung des globalen Pharmasektors antizipiert jedoch bereits einen erwarteten Preisrückgang.