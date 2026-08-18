Elmar Völker, LBBW:

«Der Stimmungsaufschwung in der deutschen Wirtschaft geht weiter. Trotz ‌aller Störfeuer vom ungelösten Nahost-Konflikt bis zur Niedrigwasserkrise zeigen die Finanzmarktexperten zum vierten Mal in Folge eine wachsende Zuversicht, dass die Konjunktur ​den Widrigkeiten trotzt. Es handelt sich zudem ​nicht mehr nur um eine reine ​Verbesserung der Zukunftsaussichten, sondern die Lageeinschätzung macht – von sehr niedrigem Niveau aus – ebenfalls ‌mehr Fortschritte als gedacht. Ob die positiven Impulse ausreichen, um die wirtschaftliche Talsohle nachhaltig zu überwinden, muss sich jedoch erst noch ​zeigen.»