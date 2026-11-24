Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, nach 90,1 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Damit legte das Barometer bereits das siebte Mal in Serie zu. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet.
Volkswirte sagten zum aktuellen Geschäftsklima:
Ralf Umlauf, Helaba:
«Der Ifo-Index hat zugelegt und ein neues Jahreshoch markiert. Dies untermauert die intakten Erholungsperspektiven der deutschen Wirtschaft. Der Wachstumskurs ist intakt, auch wenn die Stimmungsaufhellung vor allem der Lagebeurteilung geschuldet ist und die Geschäftserwartungen nur leicht gestiegen sind. In der Tendenz nachgebende Öl- und Gaspreise dürften unterstützend gewirkt haben, ebenso wie die unter den Jahreshöchstständen liegenden Zinsen und Renditen. Gleichwohl ist das Energiepreis- und Zinsniveau noch als erhöht zu bezeichnen. Die Zinserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank werden wohl nicht gedämpft.»
Alexander Krüger, Chefökonom Bethmann Hal:
«Die gute Nachricht ist, dass das konjunkturelle Erholungssignal anhält. Die verbesserte Geschäftslage lässt weiteres Wirtschaftswachstum erwarten. Bei den Geschäftserwartungen geht es nicht richtig vorwärts, viele Zweifel bestehen noch. Nach wie vor ist eine verhaltene Konjunkturerholung deutlich näher als eine dynamische. Da hilft auch das Fiskalpaket nur bedingt, das eine Konjunkturrakete noch nicht gezündet hat. Wegen schwieriger Standortbedingungen dürfte die Stimmung vorerst kaum Sprünge nach oben machen. Die reduzierte Stromsteuer ändert nichts am allgemeinen Reformstau. Anstelle eines selbsttragenden Aufschwungs ist eine schuldenfinanzierte Konjunkturerholung bereits im Gang.»
(Reuters)