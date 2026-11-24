Alexander Krüger, Chefökonom Bethmann Hal:

«Die gute Nachricht ist, dass das konjunkturelle Erholungssignal ​anhält. ​Die verbesserte Geschäftslage lässt weiteres Wirtschaftswachstum ⁠erwarten. Bei den Geschäftserwartungen geht es nicht ​richtig vorwärts, viele Zweifel ⁠bestehen noch. Nach wie vor ist eine verhaltene Konjunkturerholung deutlich ‌näher als eine dynamische. Da hilft auch das Fiskalpaket nur bedingt, das eine Konjunkturrakete noch nicht gezündet hat. Wegen ‌schwieriger Standortbedingungen dürfte die Stimmung vorerst kaum Sprünge ​nach oben machen. Die reduzierte Stromsteuer ändert nichts am allgemeinen Reformstau. Anstelle eines selbsttragenden Aufschwungs ist eine schuldenfinanzierte Konjunkturerholung bereits im Gang.»