«Nach unseren KI-unterstützten Auswertungen der Reden von Zentralbankern ist Isabel Schnabel mit der grossen Inflation von 2021/22 zur einflussreichen Falkin geworden. Noch beharrlicher als andere warnt sie immer wieder vor der Unterschätzung von Inflationsgefahren. Jenseits dieser Rhetorik sticht ‌sie aber im EZB-Rat in besonderer Weise durch ihre eigene exzellente Forschung zu Finanzmarktthemen heraus. Diese Forschungs-Skills hat sie auch immer wieder eingebracht, um ihre eigenen Positionen ​zu überprüfen und zu begründen. Damit war sie sicherlich äusserst ​einflussreich in der Meinungsbildung im EZB-Rat.