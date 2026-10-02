Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Die EZB hat weniger ein Thema mit der Inflationsentwicklung in Deutschland und Frankreich, sondern der Schuh drückt im Süden Europas. Die Inflationsentwicklung in Spanien ist zum Problemfall geworden - immerhin die viertgrösste Volkswirtschaft des Euroraums. Dort stieg die Inflationsrate im September auf 5 Prozent und nach nationaler Berechnungsmethode liegt die Kerninflationsrate bei 3,1 Prozent. Gleichzeitig wächst die spanische Wirtschaft kräftig; im zweiten Quartal legte das BIP um 0,7 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres zu. Auch in Italien - und damit der drittgrössten Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsraumes - lag die Inflationsrate bei 4,1 Prozent. Das sind alarmierende Zahlen, auf welche die EZB reagieren wird.»