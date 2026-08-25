Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hal Bank:

«Der Stimmungsaufschwung kommt irgendwie aus dem Nichts. Das überrascht, ​sind die ​wirtschaftlichen Rahmenbedingungen doch weiter schwierig. ⁠Die Energiepreise sind hoch, die Hitzewelle bremst die ​Produktion, und die ⁠Regierung verweilt im Sommerloch. US-Sanktionen gegen den Iran dürften die Energiepreise ‌zudem hoch halten. Für Verbraucher sind das schlechte Nachrichten, bleiben die Geldbeutel doch belastet. Auch Exportchancen für manchen Absatzmarkt stehen derzeit ‌auf dem Spiel. Es liegt auf der Hand, dass ​Wachstumshoffnungen für das zweite Halbjahr verhalten bleiben. Das Wachstumssignal steht weiter auf Durchhalten statt Aufschwung. Die bessere Stimmung wird sich erst noch beweisen müssen.»