Dirk Chlench, Landesbank LBBW:

«Der vergleichsweise kräftige Anstieg der Beschäftigung ‌im August hat sich erwartungsgemäss als Ausreisser herausgestellt. ​Im September wurden nur 29'000 neue Stellen geschaffen. Im Einklang mit dem geringeren Beschäftigungsaufbau steht die moderate Entwicklung der Stundenlöhne. Diese legten im Vorjahresvergleich lediglich mit einer Rate von 3,0 Prozent zu. Abseits der Energie bleibt der Preisaufwärtsdruck damit moderat. Wir gehen zwar davon aus, dass die US-Notenbank im laufenden Jahr noch einmal an ‌der Zinsschraube drehen wird, Markterwartungen von drei bis vier Leitzinserhöhungen bis zum Sommer des kommenden Jahres erachten wir indes als übertrieben.»